“Erdoğan sayesinde” etiketinin yaratıcısı Mahir Akkoyun’a destek yağıyor

Fahiş fiyatlara ve ekonomik krize dikkat çekmek amacıyla tasarladığı etiketleri marketlerdeki ürünlere yapıştırdığı için gözaltına alınan Mahir Akkoyun’a destek yağıyor.

Etiketler çeşitli sosyal medya mecralarında yüz binlerce kez paylaşılırken, siyasiler de Akkoyun’un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Pahalı stickerları tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alınmış. Gerçeğin yalan, yalanın gerçek haline getirilmeye çalışıldığı günümüzde “pahalı” diyen birinin gözaltına alınmış olması anormalin normali! 14 Mayıs’tan sonra böyle haberler okuyamayacaksınız az kaldı.

SUÇ NEREDE?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde.” çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun, yine “Erdoğan sayesinde” gözaltına alındı! “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben” diyen Erdoğan, zaten bu tablonun tek sorumlusudur! Burada suç nerde?

YARGI “HIRSIZ VAR” DİYENLERİN PEŞİNDE

TİP Milletvekili Sera Kadıgil: Bu şahane stickerları tasarlayan Mahir Akkoyun, İzmir’de gözaltına alınmış. Aşırı tarafsız (!) yargımız yine hırsızların değil, “hırsız var” diyenlerin peşinde maşallah! Gerçekleri söyleyenler değil, ülkeyi bu hale getirenler yargılanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Erdoğan’a dokunanların kafasını keseriz” demedi, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” etiketlerini tasarladığı için Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

PROTESTO HAKKI TEMEL HAK

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Bu stickerları üreten tasarımcı, bu sabah gözaltına alındı. Ürünler tam da bu hukuksuz tavır yüzünden pahalı. Protesto hakkı demokratik hukuk devletinde en temel haktır. Ancak zorba rejimlerde gasp edilir.