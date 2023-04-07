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7 Nisan 2023
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“Erdoğan sayesinde” etiketleri gündem olan Mahir Akkoyun gözaltına alındı

Alaturka Online
Alaturka Online

Ülkede yaşanan ekonomik krizle birlikte artan pahalılığa yaptığı görsellerle dikkat çeken tasarımcı Mahir Akkoyun, bu sabah İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu.

Akkoyun’un yaptığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” çıkartmaları ülkenin birçok şehrindeki marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırılmış ve bu durum sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Bu sabah 08.30’da Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mahir Akkoyun gözaltına alındığını ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü yazdı.

Çok sayıda kullanıcı Akkoyun’a destek verdi ve İzmir Barosu’nu etiketleyerek olayın takipçisi olunması istendi.

Avukat Çağdaş Çelik de “İzmir’de olan meslektaşlarım lütfen bu arkadaşımıza destek olsun. Mahir gibi zekasıyla muhalefet yapan kardeşlerimizin, hukuksuzca yıldırılmasına göz yummamalıyız.” dedi.

Mahir Akkoyun’un tasarladığı görseller, “Gençlik Devirecek” hareketi tarafından market ve mağazalarda ürünlerin etiketlerine yapıştırılmıştı.

“Gençlik Devirecek” adlı hesaptan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “İktidarın başarısız politikalarını eleştirmek suç değildir. Biz gençler hayatımızı mahveden AKP iktidarını 14 Mayıs’ta devireceğimizin sözünü veriyoruz. Dayanışma için #MahirAkkoyunSerbestBırakılsın tag’ine destek verelim.”

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