Erdoğan seçim propagandasına seccade ile başladı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadenin üzerine ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından dün açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seccadeyi görmediğini ve üzgün olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün seccade fotoğrafını yeniden gündeme getirdi.

“BU SECCADE AYAKKABILARLA BASMALIK DEĞİL”

İstanbul Bağcılar’da toplu açılış törenine katılan Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, “Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs’ta verecektir.” dedi.

Erdoğan konuşmasının sonunda kendisine hediye edilen seccadeyi göstererek, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. İnşallah 15 Mayıs’ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz ” ifadelerini kullandı.