Erdoğan: Seçim tercihi öyle küserek verilmez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da temel atma töreninde konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Şanlıurfa’da 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.

*Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla kalmıyor, adeta yeni şehirler inşa ediyoruz.

“ÖFKEYLE KARAR VERİLMEZ”

*Seçim tercihi öyle öfkeyle karar vererek, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir.

*Noter masası değil, kumar masası değil… Peki orada ne işin var?

*Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil.

*Biz milletimizle kendi işimize, kendi geleceğimize bakacağız. Muhalefet kendi kendileriyle yeterince uğraşıyor.

HAYAT PAHALILIĞI İTİRAFI

*Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz.

*Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz.