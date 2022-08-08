Erdoğan: Seçimler yaklaştıkça saldırıların da yoğunlaşacağı anlaşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri yaklaştıkça yurt dışı ülkelerde sosyal barışı hedef alan saldırıların yoğunlaşacağını öne sürerek, büyükelçilerin mesuliyetlerinin arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nda katıldı. Burada bir konuşmayan Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İSLAM DÜŞMANLIĞI ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA

– Batılı ülkelerde son dönemde Müslüman ve Türk düşmanlığıyla beraber kültürel ırkçılığın da arttığını görüyoruz. Mescitlerimize kesilmiş domuz başı bırakılması, derneklerin, camilerin kapatılması, mezarlara dahi tahammül gösterilememesi… Bunlar İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları göstermiştir. Türkiye’nin bu tehditleri görmezden gelme lüksü yoktur.

– Yurt dışındaki vatandaşlarımızın da oy vereceği 2023 seçimleri öncesi büyükelçilerimizin mesuliyetleri artmaktadır. Çünkü seçimler yaklaştıkça insanımızın birlik, beraberlik ve sosyal barışını hedef alan saldırıların da yoğunlaşacağı anlaşılıyor.

– Bu seçimlerin suhuletle ülkemize, milletimize, demokrasimize yakışır şekilde düzenlenmesinde sizlere çok önemli görevler düşüyor. FETÖ ve PKK’nın süreci zehirlemesine müsaade etmemelisiniz. Sizlerin de desteğiyle 2023’ü yurt dışında da demokrasi şölenine çevireceğimize inanıyoruz, gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

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