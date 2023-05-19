Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüşecek.
28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan’ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki soruya “Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” yanıtını vermişti.
ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs’ta sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde yüzde 5,2 oranında oy almıştı…
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