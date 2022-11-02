Erdoğan: Sinop’ta yeni nükleer santral inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “2023’ün sonlarında veya 2024’ün başında Akkuyu’yu açacağız. Sinop’ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz. Akkuyu, Sinop, üçüncüsü için çalışılıyor. Bunların her birinden yüzde 10’ar enerji temini sağlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Nükleer santrallerle ilgili Erdoğan, “Putin’le konuştuk. 2023’ün sonlarında veya 2024’ün başında Akkuyu’yu açacağız. Sinop’ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz. Akkuyu, Sinop, üçüncüsü için çalışılıyor. Bunların her birinden yüzde 10’ar enerji temini sağlayacağız” dedi.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Konuşmasında tahıl koridoruna da değinen Erdoğan, şunları söyledi;

*Gerek Sayın Putin ile gerek Zelenskiy ile görüşüyoruz. Aldığımız bilgilerle müzakere etme fırsatını buluyorum.

*Sağ olsun ne Putin ne Zelenskiy’den olumsuz bir yaklaşım almadım. Bizde talepleri oldu, biz elimizden geldiğince olumlu cevap verdik.

*Hiçbir zaman onlar da bize ters yaklaşmadı. Prag’da kimle konuşsam Sayın Putin’in aleyhine konuşuyor. Yanlış yapıyorsunuz diyorum.

*Birilerinin vasıtasıyla tahıl koridoruna eyvallah etmiyor. Ama bizimle sağ olsun, aradık kendisini hemen anında, dün aradım, bugün de 12’den itibaren tahıl koridorunu açtılar.

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