Erdoğan son gün el yükseltti: Biden talimat verdi

Cumhur İttafakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, Millet İttifakı’nın ülkenin yönetimini devralması halinde şunları yapacağını öne sürdü:

“İlk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak.

Hemen ardından Avrupa Birliği’nin özerklik şartını kabul ederek Türkiye’yi çevremizde örnekleri olan diğer ülkeler gibi bölmenin yolunu açacaklar.

Kayyum atadığımız belediyeleri yeniden terör örgütlerine teslim ederek, kamudan attığımız örgüt mensuplarını yeniden devlete doldurarak bu adımı daha da ileriye taşıyacaklar.

Ardından Batı’nın yıllarca bize diz çöktürtmek için dayattığı ne kadar konu varsa hepsini de içeriye boca edecekler.

Hani bizim ülkemizin güvenlik çıkarları için Akdeniz’de, Ege’e, NATO’da dik duruş sergilediğimiz meseleler var ya, hepsinde de teslim bayrağını çekecekler.

BIDEN TALİMAT VERDİ

Ne diyor bay bay Kemal, Rusya’ya biz yaptırım uygularız diyor. Bay bay Kemal, bu ne akıldır, bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle, aynı şekilde şu anda turist akınında 5,5 milyona yakın turist bize Rusya’dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika’dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden’dan aldığın talimatla mı yapacaksın?

Biden, Erdoğan’ı düşürmemiz lazım diyerek talimatı verdi bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki, Biden’a da bir cevap verecek. Rusya’nın hükümet sözcüsü ne diyor? Yalan söylüyor, açıklasın, ispat etsin diyor. Var mı ispatı? Yok, sonra başlıyor kıvırmaya böyle duyduk diyor, delil yok ama olabilir diyor. Bu nasıl siyaset? Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez.

HIZLI TREN HATLARINI İŞLEVSİZ HALE GETİRECEKLER

Türkiye’yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya-Ukrayna savaşına balıklama dalacaklar.

Zaten şimdiden dokunma sözü verdikleri savunma sanayiimizi çökertip kazanımlarımızı birer birer ortakan kaldıracaklar.

Dışarıya uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, roket, yazılım satan bir Türkiye’den bunların hepsini de tefecilerden alabilirlerse alınan borçla tedarik eden bir Türkiye’ye yol açacaklar.

Türkiye Yüzyılı hazırlığı için yaptığımız yolları, köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, konut hamlelerini birer birer işlevsiz hale getirecekler. Karadeniz’de bulduğumuz gazı, Gabar’da çıkardığımız petrolü üstüne yeniden beton döküp terk edecekler. Hayali bir tablodan bahsetmiyorum.”