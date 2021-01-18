Erdoğan sorusuna şok cevap! Ekrem İmamoğlu zor sorulara çok çarpıcı yanıtlar verdi!





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi YouTube kanalında yayınlanan programda Meltem Cumbul ve İzzet Çapa'nın zor sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu Erdoğan ile istediği zaman görüşüp görüşemediğine dair soru, Kanal İstanbul, parlamenter sistem ve Erdoğan'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki açıklamaları ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ile ilgili soruları yanıtladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #receptayyiperdoğan #canankaftancıoğlu #ibb #meltemcumbul #izzetçapa #zorsor #ibbtv #imamoğlu #erdoğan #haber #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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