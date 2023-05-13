Erdoğan Soylu’yu ters köşe yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle İstanbul’dan milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz nisan ayında 14 Mayıs seçimlerini darbe girişimi olarak nitelemişti.

Soylu kamuoyunda büyük tepki çeken değerlendirmesinde “15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız oldu. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir” değerlendirmesini yapmıştı.

Süleyman Soylu’nun darbe girişimi olarak gördüğü seçimler için Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN ‘DEMOKRASİNİN GEREĞİ’ DEDİ

Erdoğan’a 18 televizyon kanalında birden yayınlanan programda “Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?” sorusu yöneltildi.

“‘Seçimi kaybederseler hükümeti bırakmazlar’ yaklaşımını değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Çok saçma bir soru. Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye’de demokratik yolla iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühü ile iktidara geldiysek, milletimiz ola ki farklı bir karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız.

“SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ MEŞRU”



İstanbul’da belediye başkanlığını CHP aldığı zaman belediye başkanımız buradan çıkmıyoruz dedi mi? Ankara’da arkadaşlarımız ‘Vermeyiz’ dediler mi? Bu tür anlayış, yapı CHP’ye aittir. Onlar ‘Vermeyiz’ derler. Biz de böyle bir şey söz konusu olamaz.

Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı her seçim öncesi ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylemleri yaymayı maharet sanıyor. Sandık demokrasinin namusudur.”