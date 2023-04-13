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13 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErdoğan sunucuyu azarladı: Çağırsana ya ne duruyorsun! #shrots

Erdoğan sunucuyu azarladı: Çağırsana ya ne duruyorsun! #shrots

Alaturka Online
Alaturka Online

Erdoğan sunucuyu azarladı: Çağırsana ya ne duruyorsun! #shrots

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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