Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler ile birlikte geçtiğimiz temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Rusya ve Ukrayna’nın esir takasları ile birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan tahıl koridoru anlaşmasının süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart’ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.

Bugüne kadar 800’den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine teşekkür ediyorum.”