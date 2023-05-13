Erdoğan taklidine gülmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit ettiği videolarıyla gündeme gelen Muhammed Nur Nahya, sosyal medya hesabından Erdoğan ile buluştuğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
“Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?” notuyla paylaşılan videoda Erdoğan’ın Nahya’ya memleketini sorduğu duyuluyor. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini yapan Nahya’ya gülmediği görülüyor.
Erdoğan’ın taklide gülmemesi videoya yapılan yorumlarda “Erdoğan neden gülmüyor?”, “Dövecek gibi bakıyor”, “Adam taklidi yapılırken tebessüm bile etmiyor” değerlendirmelerine neden oldu.