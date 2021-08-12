Erdoğan, ‘Taliban’ın inancıyla ters yanımız yok’ demişti… AKP ve MHP seçmeni aksi cevabı verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok” sözleri üzerine yapılan kamuoyu araştırmasında, MHP’lilerin yüzde 79,5’i, AKP’lilerin yüzde 50,6’sı “Taliban ile İslam anlayışımız farklıdır” dedi.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi üzerine Taliban bölgedeki etkinliğini artırıp, Türkiye’ye yönelik bir göç dalgasına sebep olurken, MetroPOLL Araştırma son günlerin tartışma konusu Taliban hakkında çarpıcı bir kamuoyu araştırması yaptı.

“Türkiye ile Taliban’ın İslam Anlayışı” başlıklı araştırmada, vatandaşlara “Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz?” sorusu soruldu.

VATANDAŞIN YÜZDE 57’Sİ “İSLAM ANLAYIŞIMIZ FARKLI” DİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 56,9’u “Evet görüyorum, İslam anlayışımız farklıdır” yanıtını verirken, 22,6’sı “Hayır görmüyorum, İslam anlayışımız aynıdır” dedi, yüzde 20,5’i ise “Fikrim yok/Cevap yok” cevabını verdi.

CUMHUR İTTİFAKI DA REDDEDİYOR

Araştırmaya katılanların 24 Haziran 2018 seçimleri baz alınarak partilere dağılımı ise şöyle:

Araştırmaya katılan AKP’lilerin yüzde 50,6’sı “Taliban ile İslam anlayışımız farklıdır”, yüzde 27,1’i “İslam anlayışımız aynıdır” dedi.

CHP’lilerin yüzde 61,2’si “Taliban ile İslam anlayışımız farklıdır” derken yüzde 16,4’ü aksi cevabı verdi.

İYİ Partililerin yüzde 52,3’ü “Taliban ile İslam anlayışımız farklıdır”, yüzde 38’i “Aynıdır” dedi.

MHP’lilerin yüzde 79,5’i “Taliban ile İslam anlayışımız farklıdır”, yüzde 5,9’u “Taliban ile İslam anlayışımız aynıdır” dedi.

Saadet Partililerin yüzde 86,8’i, HDP’lilerin yüzde 67’ü “Taliban ile İslam anlayışımız farklıdır” dedi.

ERDOĞAN “TALİBAN’IN İNANCIYLA ALAKALI TERS BİR YANIMIZ YOK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” demişti. Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada ise, “Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya dek şu an da ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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