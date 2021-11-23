Erdoğan TCMB Başkanı ile görüştü

Yazan:
Alaturka Online
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Türk Lirası bugün tarihi bir değer kaybı yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğü aktarıldı.

Yayınlanma: 16:56 – 23 Kasım 2021 Güncellenme: 17:16 – 23 Kasım 2021

Erdoğan TCMB Başkanı ile görüştü

Türk Lirası’nda bugün tarihe geçen bir kara gün yaşanırken, Ankara’da flaş bir gelişme yaşandı.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara’da Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Erdoğan’ın dün faiz indirimlerini ve TL’deki değer kaybını olumlu gören açıklamalarının ardından dolar/TL’de bugün 13,45’lik rekor kırıldı.

Eylül başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL, sadece 11 gün önce 10 seviyesini aşmıştı.

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