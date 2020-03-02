Erdoğan: Telefon üstüne telefon geliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sınır kararı sonrası telefon üstüne telefon aldığını belirterek “Kapatın kapıları diyorlar. Dedik o iş bitti. Bundan nasibinizi siz alacaksınız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

* Kapıları açınca şimdi telefon üstüne telefon gelmeye başladı. Kapatın kapıları diyorlar. Dedik o iş bitti. Bundan nasibinizi siz alacaksınız. Şimdi yine telefonlar var. Bu akşam Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geleceğiz. Aynı zamanda Merkel ile bir görüşmemiz olacak.

* 15 Temmuz’da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Ne dedik? Başaramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz.

SURİYE’DE SON DURUM

Suriye’deki son durumu paylaşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Evet değerli arkadaşlar şu ana kadar 135 tank 22 zırhlı araç, 45 top, 44 çok namlulu roketatar. 5 hava savunma rampası, 12 tanksavar, 29 uçaksavar 1 İHA, 8 helikopter, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 muhimmat deposu, 2 uçak dün sabah, 2 füze rampası ve bu arada son rakam 2557 rejim askeri etkisiz ve imha edilmiş durumda.

* Bunlar bu bedeli ödeyecekler.

Ayrıntılar geliyor…