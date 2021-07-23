Erdoğan telefonla bağlandı, vatandaş tepki gösterdi

Sel felaketinin yaşandığı Rize’ye ziyarette bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Çayeli ilçesi halkının ziyaret etmesi bekleniyordu.

TELEFONLA BAĞLANDI, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak ilçeye gidemeyen Erdoğan, belediye binası önünde toplanan vatandaşlara telefondan konuşma yaptı. Erdoğan kendisi yerine telefon konuşmasıyla karşılaşan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Erdoğan telefonda bekleyen vatandaşlara şöyle seslendi;

“Madenli’ye de Büyükköy’e de hatta Trabzon’a da gitmemize müsaade edilmedi. Şimdi biz Rize merkeze indik. Buradan karayoluyla Trabzon’a geçeceğiz, oradan yola devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra tünel açılışına geldiğimizde bunu halkımıza kazandıracağız. Bayramınızı tebrik ediyorum.”

“OLMADI BU”

Erdoğan’ın konuşmasına “Olmadı bu” diye tepki gösteren vatandaşlar belediye binası önünden ayrıldılar.

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