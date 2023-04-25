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25 Nisan 2023
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Erdoğan: Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş, tilkilerden nedir çektiğimiz

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’nda konuştu.

“İSTANBUL’U SUYA BİZ KAVUŞTURDUK”

Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:

* “Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk. 1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz.

* İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız. Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir.

* Hayranlık duydukları ülkelerin nasıl kalkındığını bilmeyenler her yatırıma takoz olmaya, her esere düşmanlık etmeye, her hizmeti değersizleştirmeye çalışıyor. Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir.

* Susuz İstanbul’u suya biz kavuşturduk. Çöpü biz kaldırdık. Çukurları kaldırdık. Doğalgaz yok gibiydi. İstanbul’a bu kısa sürede doğalgaza biz kavuşturduk. Şimdi bay bay Kemal kızma. Karadeniz doğalgazını da getirdik. Şimdi ne diyorlar; hayal. Biz ne yaptıysak hayal dediniz. Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Bu tilkilerden nedir çektiğimiz.

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