Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: Suriye ve Libya ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

AA’ya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Trump’ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Erdoğan ve Trump’ın, her iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri kaydedildi.