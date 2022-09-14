Erdoğan, Tunç Soyer’i hedef aldı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, “İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır” dedi. Erdoğan, İzmir’in kurtuluş yıldönümünde yaptığı konuşma üzerinden de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef aldı.

Ankara’da Yani GSB Yurt Binası Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

AZERBAYCAN-ERNEMİSTAN ÇATIŞMASI

*Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.

*Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.

*Temennimiz, Ermenistan’ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

*İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

YURT ÜCRETLERİ

*Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

*Yurt başvurularında ilk yerleştirmede yüzde 80’lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.

*Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

TUNÇ SOYER’İ HEDEF ALDI

*İzmir’de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be hadsiz. İzmir’i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir’i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun.

*İzmir’i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle.

*Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek.

*Kendi evlatlarını Paris’e Londra’ya, Brüksel’e Washington’a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar; Anadolu ve Trakya’nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe hatta göz göre göre ölüme ittiler. Biz bu oyunu bozduk.

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