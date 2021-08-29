Erdoğan: Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akıncı TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye’nin son 19 yılda yazdığı başarı hikâyesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor.

“EN İYİ 3 ÜLKE ARASINA GİRDİ”

*Bu başarının arkasında ‘yapamayız’ diyenlerin mandacı kafaların arkasında ‘en iyisini biz yaparız’ diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir.

*10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA’larını konuşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor.

*Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları suiistimal ediyor. DHA

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