Erdoğan: Ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Danıştay Başkanlığı 155’inci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

*Ülkemizin idari reform tarihinin en önemli adımından biri olan teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür. Devletle vatandaş arasındaki ihtilafların hukuki sınırlar içinde ve hakkaniyet duygusuna uygun şekilde çözülmesinde Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir.

*Biliyorsunuz; 2017deki Anayasa değişikliği ile ülkemiz tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkim ettik. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri daha keskin hatlarla belirleyerek demokrasimizin standardını yükselttik.

*Yine bu Anayasa değişikliği ile yargının bağımsızlığı umdesine tarafsızlığı ibaresini de ekledik. Böylece yargıyı geçmişte içine düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık.

“SEÇİMİN ARDINDAN GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ”

*Yargı ile diğer erkler, özellikle de yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu oluyor. Ancak ülkemizde vesayet ve darbe süreçlerinde bu tartışmalar gerçekten can acıtıcı, kurumları yıpratıcı bir şekil almıştır.

*Mesela, bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Hamdolsun devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yargımızı da bu ihanet çetesi mensuplarından temizleyerek yeni bir dönem başlattık.

*Ülkemizin her türlü hukuk dışı oluşum gibi hangi isim ve görünümü altında olursa olsun terör örgütleri ile yürüttüğü mücadelede yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz.

*Her ne kadar vesayet dönemi hayali ve hevesi ile yargı kurumlarımıza saldıranlar hala varsa da artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor.

*Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha güçlü bir şekilde güvenmekte, sarıp sarmalamaktır.

*Amacımız, ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak diğer alanlarla birlikte yargımıza da önemli bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye’yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimizin üzerindeki son bulutların da dağılması anlamına gelecektir.

*Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz.

“MİLLETİMİZİN DESTEĞİNİ HEP YANIMIZDA TUTMAYI BAŞARDIK”

Erdoğan, Türkiye’nin 2 asırlık demokrasi serencamının son yarım yüzyılını bizzat yaşamış birisi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

*Aklımızın ermeye başladığı yıllara dair ilk hatıramız 1960 darbesi ve sonrasında yaşanan acı görüntülerdir. İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Ardından ülkenin ideolojik çekişmelerinden sokak kavgalarına, terör eylemlerine evirildiği süreci yaşadık. Bu sürecin aslında 12 Eylül darbesinin zeminini hazırlama oyunu olduğunu ilerleyen dönemlerde bizzat projenin sahiplerinin ikrarıyla öğrendik.

*Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980li yılları, 1990lı yılları siyasi istikrarsızlık ve sosyal gerilim dönemi izledi.

*Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat’ta kimin nerede durduğu, hafızalarımızda hala tüm ayrıntılarıyla canlıdır. Ülkemize bu utancı yaşatanların siyasetçisinden akademisyenine kadar hiçbirini asla unutmayacağız.

*Biz işte böyle iklimde siyasete yeni bir ses, yeni bir yaklaşım, yeni bir program getirerek milletimizden yetki istedik. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi telafi etme çabası vardır.

*Türkiye’ye o kadar çok vakit kaybettirdiler, milletimizin enerjisini o kadar boş yere harcattılar ki kaybedecek tek bir anımız, tek bir günümüz yoktur. Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Ama önceki süreçlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık.

“ESKİ SIKINTILARIN HİÇBİRİNİ YAŞAMAMIŞ BİR NESİL VAR”

*Hatırlarsanız, 15 Temmuz gecesi televizyonlara bağlandığımda bir şey söylemiştim. Demiştim ki; ‘biz milletin gücünün üstünde güç tanımıyoruz.’ Evet; bu güç bizi vesayetin cenderesinden, terör örgütlerinin saldırılarından kurtardığı gibi darbecilerin silahlarına, namlularına da göğsünü siper etti.

*Biz de milletimize şükranımızı eserlerimizle, hizmetlerimizle, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz. Tabii ülkemizde eski Türkiye’de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış, gördüğü manzaraların hiçbirini görmemiş bir nesil var.

*Diğer pek çok mesele gibi bu yeni nesle demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiyeyle değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyor. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesi olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç de öyle kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz.

*Bunun için gençlerimize hem sahip olduğumuz imkanları hem Türkiye Yüzyılı ile ulaşmak istediğimiz hedefleri bıkmadan usanmadan anlatmayı sürdüreceğiz. İnşallah gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, onlara hayallerini hayata geçirebilecekleri, altyapısı tamamlanmış bir Türkiye olacaktır. Yargı teşkilatımıza duyulan güvenin artması, yargının itibarının yükselmesi bu sürecin önemli kazanımlarından biri olarak ortak hanemize yazılacaktır” diye konuştu. (DHA)