Erdoğan uygun bulmuştu.. Dikbayır ve eşi fiyatlar karşısında şok oldular! ‘Elini vicdanına koy..’

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eşi 'Milletin Enflasyonu' çalışmasında market alışverişine çıktı. Ağustos ayında market alışverişine toplam 795 TL harcayan Dikbayır ailesi aynı alışverişe 808 TL harcadıklarını söyleyerek 'Milletin gerçek enflasyonu Eylül ayında 1,58 çıktı. Merakla TUİK 'in açıklayacağı oranları bekliyoruz. TUİK kendine gelsin elini vicdanına koysun.' BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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