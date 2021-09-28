Erdoğan “Vatandaş ekonomiden memnun” dedi! Halkın tepkisi sert oldu! “Ulan 19 yıldır sen varsın!”

Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"ın "Vatandaş ekonomiden memnun, CHP yalan söylüyor" açıklamasını İstanbul Kadıköy'de yurttaşlara sorduk. Yurttaşların cevaplarını röportajlarımızdan izleyebilirsiniz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #receptayyiperdoğan #chp #haber #siyaset #politika #röportaj #yuttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan “Vatandaş ekonomiden memnun” dedi! Halkın tepkisi sert oldu! “Ulan 19 yıldır...