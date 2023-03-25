Erdoğan vatandaşlara çaydan sonra şimdi de oyuncak attı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay’ın İskenderun İlçesi’ndeki kalıcı deprem konutları ve hastane temel atma törenine giderken, bazı kişiler yolda bozkurt işareti yaptı. Bu sırada Erdoğan da yolda bekleyen vatandaşlara oyuncak fırlattı.

Daha önce miting meydanlarında vatandaşlara çay atan Erdoğan’ın bu kez oyuncak fırlatması sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Çay bitmiş, halkın kafasına oyuncak atıyor. Dikkat edin başınıza gelmesin yorumu yaptı.

Bir başkası ise, “Canları oyun mu istemiş te koca koca insanlara oyuncak atıyor?” paylaşımı yaptı. Bir kullanıcı ise, “Deprem bölgesinde ne işlerine yarayacaksa bu hediyeler” diye tepki gösterdi.