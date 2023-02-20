Erdoğan ve Bahçeli, deprem bölgesinde

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle arttı
10 kentte 41 binden fazla kişi hayatını kaybederken, en büyük yıkımlardan biri Hatay’da meydana geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün birlikte Hatay’a giderek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
BAHÇELİ İLK KEZ GİTTİ
Erdoğan 8 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya gitmişti, Bahçeli ise deprem sonrası ilk kez bölgeye ziyarette bulundu.