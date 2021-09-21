Erdoğan ve Bahçeli’ye ateş püskürdüler! İYİ Partili vekil hayretler içinde dinledi.. ‘Utandım!’





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat; “Çeltik üreticileri evet, kolay bir şey mi çeltik üretmek. Çokta zor. yüzde 90 oranında girdi maliyetleri artmış. Yüzde 20 oranında alım. Devletin alım fiyatı açıklanmış. Ama biri yandaşlarda çıkıyor sayın başkan, bir de Ziraat Odası mıymış, başkanımıymış çıkıyor, aman yüzü güldü esnafın diyor esnafın yüzü güldü. Gülen var mı aranızda? Var Mı?” şeklinde çeltik üreticilerine seslendi. İYİ Parti heyetine vatandaşlar görüşlerini şöyle aktardı: "Bu cumhurbaşkanı niye yalan söylüyor. Ben bak belediye emeklisiyim. 13 sene oldu cebimdeki para 13 lira nasıl biz 15 kat 20 kat zenginledik. Bunu açıklar mısınız. Aha bak şununla geziyorum ben aha, 63 yaşındayım 63. Zenginledik diyor televizyonlarda. Aha 15 liram var bak aha 15 lirayla geziyorum. Bu milleti kandırmasınlar. Bak ben eskiden beri MHP’liydim, Devlet Bahçeli onun yanına geçince bıraktım gittim. Yazık değil mi bize de. Bizim boynumuzu bükük koyup gidiyor. Haklının yanında olun. Her zaman ben İYİ Parti’ye gönül verenlerden bir kişiyim, beni başkanım da bilir." "Kızılırmak bizim. Buraya Norveç’e baraj yaptırdılar, elimizdeki tarlaları aldılar çeltik tarlalarını, bugün geçim sağlayamıyoruz biz kıraç tarlalara kaldık, yani yardımda yok. Elektriklerimizi lafla, sözle bedava vereceklerdi şimdi parayla elektrik yakıyoruz. iki gün sonra onu da yakamayacağız. Ha şimdi Osmancık’ın halkı, bak burada kaç halk var şimdi toplasan 30 halk var. Korkularından gelemiyorlar buraya konuşmaya gelemiyorlar. Sen Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin milletvekilisin, sen benim milletvekilimsin. AKP’den resmen korktuklarından Osmancık halkının kimse sesini çıkaramıyor. Ben bunu söylüyorum. Bir kere Kaymakamlıkta bize baskı yapıyorlar. Çünkü, yardımlar köylere belirli köylere yardım yapıyorlar. Bizim köylere yardım zamanında vermiyorlar. Şimdi AK Parti 4 dönem çok iyiydi ama geriye kalan dönemi tamamen çetelerle, baskıyla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Allah İYİ Parti’nin ve CHP’nin yolu açık olsun." BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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