Erdoğan ve Biden Roma’da Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Amerika Başkanı Joe Biden G-20 zirvesinin gerçekleştiği Roma’da görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme öncesi iki lider yan yana gazetecilerin karşısındaydı. Özellikle Biden’a yönelik Türkiye’yle ilgili sorular yöneltildi.

Biden sorulara karşılık olarak iyi bir görüşme yapmayı planladıklarını söylemekle yetindi.

Görüşme Türkiye’nin Amerika’dan F-16 istediği ve büyükelçi krizinin atlatıldığı bir döneme denk geldi.

Reuters, Türkiye’nin ABD’ye 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 uçağı ve envanterindeki uçaklar için de yaklaşık 80 modernizasyon kiti için talepte bulunduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’de 4 yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrıda bulunan 10 ülkenin diplomatik temsilcisinin “istenmeyen adam” ilan edilmesi talimatı verdiğini açıklaması ilişkilerde yeni gerilim yaratmıştı.

Daha sonra 10 temsilcinin, “devletlerin içişlerine karışılmaması” hükmünü içeren Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine bağlı kaldıklarını belirten bir açıklama yayınlamaları ve Erdoğan’ın da bu açıklamayı olumlu karşıladığının beyan edilmesi üzerine kriz sona ermişti.

Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkili, Cumartesi günü Biden’ın görüşmede Erdoğan’a, “aceleyle” yapılan davranışların ilişkilere fayda getirmeyeceği mesajını vereceğini belirtmişti.

Yetkili ayrıca, Biden, Erdoğan’la görüşmesinde, ilişkilerde krizlerden kaçınılması gerektiği mesajını da vereceğini kaydetmişti.

Daha önce hem Türk yetkililerden hem de Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, görüşmenin Glasgow’daki İklim Zirvesi sırasında olmasının planlandığı belirtilmişti.