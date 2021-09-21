Erdoğan ve Destici, New York’ta görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, New York’ta bir araya geldi. Erdoğan’a davet ve kabulü için teşekkür eden Destici, Türken heyeti, New York Times heyeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmelere, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen programa, TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere de katıldığını belirtti.

Sozcu.com.tr

ABD’nin New York kentinde Türk Evi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Destici, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi’nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi’nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York’ta BM Binası’nın hemen karşısındaki Türk Evi’ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz.”

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE TÜM ETKİNLİKLERE KATILDI

Erdoğan’ın New York’taki programına eşlik eden Destici, “New York’ta, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere katıldım” açıklamasında bulundu.

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