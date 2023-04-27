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27 Nisan 2023
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Erdoğan ve Putin Akkuyu törenine katıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığından dolayı katılamadığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan video konferans yöntemiyle bağlandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün Türkiye’yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı’nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zaman da milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz.

“NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİK”

Akkuyu NGS’nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle beraber artık Akkuyu, bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.

Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57’sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25’ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projelerimize en başından beri destek veren sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Alaturka Online
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