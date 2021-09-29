Erdoğan ve Putin bir araya geldi: İlk mesajlar geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya’nın sahil kenti Soçi’de bir araya geldi. Kameraların karşısına kısa konuşma yapan iki isim gündeme ve görüşmeye dair konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin Rusya’nın Soçi kentindeki temasları başladı… Putin’in karantina sonrasındaki ilk resmi görüşmesinde Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı basına açık bölümde kısa açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı” dedi.

PUTİN: UZLAŞI BULMAYI ÖĞRENDİK

Rusya Devlet Başkanı Putin ise görüşmenin basına açık bölümünde, “Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor, ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşı bulmayı öğrendik. Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor. Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de” ifadesini kullandı.

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