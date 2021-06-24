Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Putin’in görüşmede corona virüsü salgınına karşı Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının teslimatının ele alındığı aktarılarak şöyle denildi:

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya-Türkiye işbirliğinin farklı alanlarındaki güncel konular değerlendirildi. Erdoğan, Rusya’nın Türkiye ile uçuşları yeniden başlatma kararının yanı sıra, Rus aşısı Sputnik V’in teslimatlarının başlaması nedeniyle teşekkür etti.

“PUTİN, BIDEN GÖRÜŞMESİNDEKİ İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI”

Görüşmede ayrıca, geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin Cenevre kentinde Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki zirvenin de ele alındığı aktarılırken, “Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre’de yapılan son görüşmelere ilişkin izlenimlerini de paylaştı. Kişisel temaslara ve ortak çalışmalara diğer seviyelerde devam etme kararı alındı” ifadeleri kullanıldı.

İki liderlerin Suriye’deki gerginliği azaltma bölgesindeki terör gruplarına karşı ortak mücadele konusuna değindikleri belirtilen açıklamada, Erdoğan ve Putin’in Dağlık Karabağ konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

İki liderlerin, Dağlık Karabağ’da bundan sonraki süreçte gelişimi konusunda ortak çabalar konusunda hemfikir olduğu ifade edilerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya’nın 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 anlaşmalarının yerine getirilmesini sağlamaya yönelik çabalarına destek verdi. Ekonomik kalkınma ve bölgenin ulaşım altyapısının restorasyonu dahil olmak üzere koordinasyonu sürdürmeye karşılıklı olarak hazır olunduğu teyit edildi” denildi.

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