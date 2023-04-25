Erdoğan ‘Winner’ı yanlış anladı: ‘Onları giymem’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Gençlik Kolları’nın Ankara ATO Congresium’da düzenlediği ‘Gençlik İçin Hemen Şimdi’ programındaki sözleri dikkat çekti.

Programa katılan AKP’li gençlerden biri, Erdoğan konuşurken “Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üzerinde winner ceketin vardı” yazısının yer aldığı dövizi açtı.

“ONLARI GİYMEM”

Erdoğan, konuşması sırasında ilgili dövizi görünce “O winner ceketi kim giyiyor? Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem.” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada Erdoğan’ın sözleri gündem oldu. Öte yandan, İngilizce ‘Winner’ kazanan anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP’lilerin sık sık tercih ettiği kareli ceket modelleri de sosyal medyada ‘Winner ceketi’ olarak adlandırılıyor.