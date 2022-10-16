Erdoğan yaralı işçileri ziyaret etti: Ameliyatları yapılmış olanların hepsi şu an daha iyi konumda

Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve İstanbul’da tedavi gören işçileri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Umutsuz değiliz. Ameliyatları yapılmış olanların hepsi şu an daha iyi konumda” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra’daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve İstanbul’da tedavi gören işçileri hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından soruları yanıtlayan Erdoğan, “Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatları yapılmış olanların hepsi şu an daha iyi konumdalar” dedi.

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