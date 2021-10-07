Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu için “Görevlerini iyi yapmıyorlar” dedi! Yurttaşlar ne düşünüyor?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu hedef alarak görevlerini iyi yapamadıklarını belirtti. Biz de Yurttaş TV olarak sokaktaki yurttaşların bu konuda ne düşündüklerini sorduk. #sokakröportajı #ekremimamoğlu #erdoğan #mansuryavaş #haber #haberler #haberizle