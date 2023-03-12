Erdoğan yine helallik istedi

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli çifte deprem sonrası en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP lideri Devlet Bahçeli eşlik etti.

27 Şubat’ta yine Bahçeli’yle Adıyaman’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Maalesef ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti. Erdoğan, bugün de Hataylılardan helallik istedi.

Hatay’da konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem günü ve takip eden günlerde ağır kış şartları hakimdi. Devlet olarak tüm gücümüzle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımın koştuk. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine sel olup aktık.

– Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı’nı bir hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet “Havalimanını biz onardık” yalanını ortaya attı.

KARDEŞLERİMİZ ÇOK İYİ BİLİR

– Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma gösteren herekse milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. İki kez Hatay’a geldik. Taziye dileklerimizi sunduk, gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay’a geliyorum. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Sayın Bahçeli ile bu ziyaretleri yaptık Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız.

– Koordinatör bakanlarımız hep buradaydı. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Başbakanlığımdan bugüne Hatay’a yaptığımız alt yapı üst yapı yatırımlarımızı kardeşlerimiz çok iyi bilir.

– Depremin ilk gününden itibaren Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını hızlandırdık. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan’da 15 bin 783 konut yapacağız.

– Çiftçiler, esnafa ve vatandaşlara destek verdik, vereceğiz. Kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir, büyük felaketi yaşadığımız dönemde böyle bir iftira içine dirilir mi? Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizden helallik istemekttir.