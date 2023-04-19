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19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErdoğan yine LGBTİ'leri hedef aldı! "Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok!"

Erdoğan yine LGBTİ’leri hedef aldı! “Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Erdoğan yine LGBTİ’leri hedef aldı! “Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok!”

Alaturka Online
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