Erdoğan yine LGBTİ’leri hedef aldı! “Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok!”
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Erdoğan yine LGBTİ’leri hedef aldı! “Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok!”
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