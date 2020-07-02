Erdoğan “Youtube Twitter ve Netflix’i tamamen kaldırmak istiyoruz” dedi… CHP’den jet tepki geldi!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya düzenlemesine ilişkin “Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu millete bu tür mecralar yakışmıyor. Bir an önce parlamentomuza getirip tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasına CHP’den jet tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

Sayın Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yapılan ile Sayın Esra Albayrak’a yapılana CHP olarak aynı tepkiyi verdik. Kabul edilemez. Kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü yaklaşımına gelince sosyal medyayı kısıtlamayı bu olay sonrası gündeme getirmesini sağlıklı bulmam. Kendi kızına yapılınca gündeme getirmesi doğru değil. En çok takipçisi olan kişinin en çok dislike aldıktan sonra bunun gündeme getirilmesi siyaset haklı çağrışımdır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın İletişim Danışmanı dakikalar içinde erişim engeli alabilirken bizlere… Burada elde tutulan yargı gücünün kendi lehine muhalifler aleyhine kullanılması muz cumhuriyeti görüntüsüdür! Ak Parti’nin etik meseleleri evrensel ölçülerde değerlendirmeyi öğrenmesi lazım.

Özgür Özel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mümtezar Türköne hakkında yaptığı açıklama ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YKS öğrencileri ile yaptığı telekonferans YouTube videosu dislike rekoru kırmıştı.