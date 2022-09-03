Erdoğan Yunanistan’a seslendi: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda TEKNOFEST 2022’de konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

*Teknofest bizim, Teknofest farklı bir gençlik. Tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi.

*2018’de günlük katılımcı sayısı 550 bin gibi bu tür bir etkinliğe göre fevkalade bir sayı olarak gerçekleşmişti.

*Bugün sadece yarışmacı başvurusu 600 bine yaklaşan bir Teknofest yaşıyoruz. 81 vilayette ve 107 ülkeden katılan 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı şölene dönüştü.

*Bir teknoloji etkinliğinin bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir.

*Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken asıl gerçek burada karşımızda duruyor.

*Türkiye’nin gerçeği de ihtiyacı da Teknofest kuşağıdır. Her kim, bu gençliğe bakıp ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini değil de başka şeyler görüyorsa dönüp kendi zihnini, gönlünü sorgulasın.

*Bu gençlik bir asır önce Çanakkale’de yedi düveli dize getirmişti. Bu gençlik, bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü.

*Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın, istiklali ve istikbalinin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir.

*Bu gençlik bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur.

Bu gençliği şimdi Teknofest Karadeniz’de görüyorum. Türkiye kendi teknolojisini, sanayi ürünlerini geliştirmek için yola çıktığında biz gençlerimize güveniyorduk.

*Birileri ise gençlerimizi küçümseyerek, zihin dünyalarını karıştırarak bozgunculuk peşindeydi. Zaman bizim haklı olduğumuzu göstermiştir.

*Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik.

*Hamd olsun. Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımız zaman Bush ABD’nin Başkanı’ydı. Ziyarete gittim, ‘Hani bize İHA verecektiniz’ dedim. ‘Türkiye’ye hala İHA vermediniz mi’ dedi.

*’Hemen süratle İHA’ları vereceksiniz’ dedi. Bizim bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de Bayrakta İHA’larını üretmeye başladılar.

*Bugün sadece SİHA’larımız dünyanın 30’dan fazla ülkesinde ülkemizi temsil ediyor. Bu araçlara entegre edilen cihazın ve mühimmatın üretimini de biz yapıyoruz.

“OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLE”

*Samsun’da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızıl Elma SİHA’mız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.

*Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayisidir. Bu tür ürünler hayatın diğer alanlarına da teşmil edilir.

*İHA’larımız lojistikten tarıma kadar pek çok farklı mecrada kendilerine uygulama alanı bulmaya başlamıştır.

*Her bir gencimizin gözünde ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde büyütmenin dirayetinin ışığı parlıyor.

“ŞÖLENE DAVET EDECEĞİZ”

*Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Göreve geldiğimde yüzde 20 yerli milliydi, şimdi yüzde 80 savunma sanayisine sahibiz.

*2023 hedeflerimizi hayata geçirdik. Sizler de 2053 vizyonuyla 2071 vizyonuyla çok daha ilerilere taşıyacaksınız.

“GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ”

*Bunun için ülkemizde huzuru, istikrarı, barışı, demokrasiyi, kalkınmayı güçlü tutmamız gerekiyor.

*Dünyada haksızlık ve adaletsizlik yanında sefaletin, yıkımların hakim olduğu pek çok yer var. Coğrafyamızın her yerinde bu can yakıcı hadiselerin yaşandığı yerleri sayabiliriz.

*Türkiye birliğinden, beraberliğinden aldığı güçle kendini istikrar ve huzur sembolü olarak ayrıştırmaktadır.

*Ülkemizin böyle bir coğrafyada, böyle bir devlet geleneği etrafında zayıf olmak gibi bir şansı yoktur.

*Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bizi Suriye’den, Ukrayna’dan, Bosna’dan beter ederler.

“ÇOK DAHA İLERİ GİDERSEN BEDELİ AĞIR OLUR”

*Bu FETÖ değil mi başörtü için ‘Teferruat’ diyen. Hoca diye geçin başörtüsüne teferruat de. Şimdi Pennsylvania’da. Kimin beslemesi ABD’nin. Bu ABD Dedeağaç’a silahları, uçakları gönderiyor mu?

*S300’lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir’i unutma.

* Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini ispat ettiriyor. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız.

*Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz.

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