Erdoğan: Zaten birinci turda kazandık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hemşehri Dernekleri Buluşması’nda konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Bugün alnı ak bir şekilde karşınızdayız. Her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri, sadece kendi fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesinin ardından yaşananları sizler de gördünüz. Sadece depremzedelere yapılan haksızlık bile, bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter.

* Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinin ardından, biz depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalışırken, bunlar ne yaptı? Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraf çektirmek dışında bunlar ne yaptı?

* Biz depremzedelerin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur, olmasa da olur. Seçimden sonra ahlaka, insanlığa sığmayan hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü bu. Siz onlara tabi olursanız, kendi deyimleriyle tıpış tıpış gidip oyunuzu verirseniz, ne ala. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş.

“BİZİM ÇİZGİMİZ BU”

* Gerçi bölücü örgütle, FETÖ’yle, emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenebilir ki? Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil’den alıyor, biz talimatı Allah’tan ve milletten alıyoruz. Bizim çizgimiz bu. Başka bir tür çizgi haşa, yanımıza yaklaşamaz.

* Defne’de CHP yüzde 80 oy aldı, biz yüzde 20. Ama biz hastaneyi yaptık, onlara rağmen yaptık. Ve pazar günü de inşallah açılışını yapacağız. Çünkü biz kime ne kadar oy çıkmış buna oy bakmayız. Biz insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır hüküm gereği hareket ediyoruz.

* Biz en baştan ne dedik, milletimizin verdiği her kararın başımızın üstünde yeri var, dedik. Peki bunlar ne dediler, yıkacağız dediler. Geri çekileceğiz dediler, Türkiye’nin sınırlarını kurulan güvenlik koridorlarından çekileceğiz dediler. Benim polisim, askerim zannediyor musunuz sana müsaade edecekler? Ne polisim, ne askerim, ne jandarmam Allah’ın izniyle sana bu fırsatı vermez.

* Cezaevindekileri PKK’lıları, FETÖ’cüleri, Gezicileri, Selo’yu serbest bırakacaklar. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan terörist Selo. Biz işin başımızda olduğumuz sürece, adaletten başka hiçbir mekanizma çalışmaz ve en ufak bir adım da atılmaz. Üstelik bununla kalmayıp, devletten attığımız ne kadar terör bağlantılı kişi varsa, onları geri alacaklar.

Bay Bay Kemal Londra’nın tefecileri sana delikli kuruş bile vermez.

“ZATEN BİRİNCİ TURDA KAZANDIK”

* Hemşehri Dernekleri olarak sizlerden 28 Mayıs’ta sizlerden çok daha büyük bir destek bekliyorum. Bunun için seçim günü sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor, rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık… Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız.

* Trakya’nın kızanlarına, Karadeniz’in uşaklarına, Doğu Anadolu’nun dadaşlarına, gakkoşlarına, Güneydoğu’nun kekelerine, İç Anadolu’nun gardaşlarına, Ege’nin zeybeklerine böylesi yakışır mı? İşte benim Türkiyem bu.