Erdoğan'a Ağır Sözler: Topuğunuz Kıçınızda Putin'e Koşuyorsunuz!
Kılıçdaroğlu’ndan sert sözler: Topuğunuz kıçınızda Putin’e koştunuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00'de TBMM'de gerçekleşecek kapalı İdlib oturumu öncesi partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta Suriye'de 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'yla 5 Mart'ta yapılacak görüşmeyi sert sözlerle eleştirdi: Benim askerime mermi sıkan herkes benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koştunuz.
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