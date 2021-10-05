Erdoğan’a bu akılları kim veriyor?





Amerikan derin devletinin "Erdoğan 2023 seçimini göremez" medyumluğuna karşı sarayın danışmanları AKP genel başkanını ön plana itip güya karşı propaganda yapmaya çalışıyor. Erdoğan alışverişe çıkıyor örneğin. ıvır zıvırlardan oluşan bir alışveriş yapıp asgari ücretin üçte birini nakit olarak ödüyor ve "fiyatları çok makul buldum" diyor. bu akıl dışı propaganda kimin alına geldi acaba? Bugünü bir diğer konum da Sedat Peker'in yeni twitleri ile ilgili. Peker tonlarca kokain yakalanmasına rağmen elinde 8 kilo, 10 kilo kokainle yakalananların "uyuşturucu baronu" olarak ilan edilmesiyle dalgasını geçiyor. Sizin için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke katılabilirsiniz.: https://www.youtube.com/channelUCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join ===================== =========== Beni Takip= hesaplar: ➤https://twitter.com/can_atakli_ ➤://www.instagram.com/atekli2013 ➤https://www.facebook. com/AtakliCan ➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/ Köşe yazıları: ➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atekli/ Youtube kanalına abone olmak için: ➤https:// /www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1