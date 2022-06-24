Erdoğan’a görev onayı verenler azalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi onayı anketinde seçmenin yüzde 51,6’sı “Onaylamıyorum” yanıtını verdi. Son 3 ayda Erdoğan’ın görevini onaylamayanların oranı ise dikkat çekti.

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Haziran 2022 araştırmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın görevine onayına ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Seçmene, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusun sorulduğu ankette yüzde 51,6 “Hayır, onaylamıyorum,” yüzde 44,2 “Evet, onaylıyorum”, yüzde 4,2 “Fikrim yok/Cevap yok” dedi.

PARTİLERE DAĞILIMI

Anket sonuçlarının partilere dağılımına bakıldığında ise; AKP‘lilerin yüzde 89,2’si Erdoğan’ın görevini onaylarken, yüzde 7,8’lik bir kesim “Onaylamıyorum” dedi.

MHP’de ise yüzde 66’lık kesim “Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylıyorum” derken, yüzde 31,1 ise “Onaylamıyorum” cevabı verdi.

Ankete katılan Saadet Partililerin yüzde 47,1’i “Onaylıyorum” derken, yüzde 50’si “Onaylamıyorum” dedi.

İYİ Parti, CHP, DEVA Partisi ve HDP’li seçmenlerin yüzde 65’inden fazlası, Erdoğan’ın görevini onaylamadığını ifade etti.

Diğer partili seçmenlerin yüzde 75’ten fazlası Erdoğan’ın görevini onaylamazken, kararsızların yüzde 45,4’ü “Onaylıyorum”, yüzde 49,7’si “Onaylamıyorum” dedi.

SON 3 AYDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Her ay gerçekleştirilen anketin zaman grafiğine bakıldığında, NATO karşıtı söylemlerin başladığı tarihten itibaren Erdoğan’ın görevini “Onaylamıyorum” diyenlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. “Onaylamıyorum” diyenler Nisan ayında yüzde 47,3 iken, Haziran ayında yüzde 51,6’ya yükseldi.

Aralık 2021’den Haziran 2022’ye kadarki süreçte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı, yüzde 38’lerden yüzde 44,2’ye yükseldi.

Türkiye’nin Nabzı Haziran ayı araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan, 28 ilde tabaklı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2123 kişi ile yapıldı. Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,08 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.

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