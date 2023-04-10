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10 Nisan 2023
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Erdoğan’a “Hadsiz” demişti, AKP’den milletvekili adayı yaptılar

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP, Erzurum’dan altı milletvekili adayı gösterdi, liste dün Yüksek Seçim Kurulu’na sunuldu. Listenin son sırasında yer alan M. Gökberk Kocaaliler’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 10 yıl önce kullandığı sert ifadeler ortaya çıktı.

2013 yılında “Yeter sen özgür olacan diye benim özgürlüğümü sınırlaman senin haddine mi hadsiz! Türk gençliğini Erdoğan’a ezdirmeyiz” diye paylaşım yapan Kocaaliler’in AKP Erzurum İl Başkanı Emin Öz tarafından Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandığı öğrenildi. Kocaaliler’in önünü açan Öz de üçüncü sıradan milletvekili adayı gösterildi.

AYNI SENİN SÖYLEDİĞİN GİBİ

CHP Erzurum Gençlik Kolları, Erdoğan’a meydan okuyan paylaşımı yapan Gökberk’e “destek” mesajı yayınladı: “Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. doğrudur. Aynı senin söylediğin gibi. Türk gençliğini kimseye ezdirmeyiz. Bizim kapımız o genç arkadaşımız gibi sizlere de açık Gökberk Kocaaliler.”

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