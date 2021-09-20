CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya iktidarın açıkladığı çay fiyatlarına üreticiler ile birlikte isyan ederek Erdoğan'a çağrıda bulundular. 'Ortada büyük bir haksızlık zulüm var' diyen Kaya, '4 liraya açıkladığınız çay bugün 2.4 liraya satılarak üreticinin alın teri yok pahasına alınarak zulüm ediliyor.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’a isyan ederek duyurdular.. ‘Zulüm ediyorsunuz! Yazık.. Günah!’