Erdoğan’a muhalefetten ‘Hamdolsun hiç gündeme gelmedi’ tepkisi

NATO Liderler Zirvesi için Brüksel’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında, muhabirin “Görüşme öncesinde, 24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. ABD’nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusu gündeme geldi mi?” sorusuna “Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi” yanıtını verdi. Erdoğan’ın bu yanıtına siyasetçilerden peş peşe tepki açıklamaları geldi.

İŞTE TEPKİLER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Trump’ın “Aptal olma” mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili “hamdolsun bu konu gündeme gelmedi” demek, acziyettir; hamasetin örtemediği edilgen bilinçaltını yansıtmaktadır. Bu konu gündeme gelmeli, Biden’a gereken cevap verilmeliydi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Üzüldüğün, hatırlatmadan geçemem dediğin konuyu “hamdolsun gündeme gelmedi” diye sevinmek yerine Türkiye’nin haklı olduğu dış politika tezlerini, tarihini savunmanız, gündeme getirmeniz gerekirdi. Devlet böyle yönetilmez, böyle temsil edilmez!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Yavaş dönün yavaş, ümmet yetişemiyor! Ülkenin itibarını beş paralık etmeye hakkınız yok. Acziyetin hali ortada. “Hamdolsun” yine utandık.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Hangi Tayyip Erdoğan? İstanbul’da uçağa binmeden önce meydan okuyan mı, Brüksel’e inince hamdolsun diyen mi? 24 saatte birbirinden zıt iki açıklama…”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Ermeni soykırımı iddiası Türk milletine yapılmış ağır bir iftiradır. Buna itiraz etmemek, “Hamdolsun gündeme gelmedi” demek görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmamaktır. Aziz milletimizin tarihine ihanettir. “

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Tayyip Erdoğan her zamanki gibi içeride başka, dışarıda başka… Bir gün önce 24 Nisan’ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bu diplomatik beceriksizliği yorumsuz millete havale ediyoruz.”

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz: “Hamdolsun o konu hiç gündeme gelmedi denince neye hamd edeceğimi bilemedim!”

CHP 26. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: “Türkiye’nin en iyi ihraç ürünü ordusudur” G.Soros… NATO toplantısında Türkiye’nin yeni rölü tam olarak yukarıdaki cümleyle örtüştü.Türkiye Afganistan’da güvenliği sağlayacak. Soykırım yalanı; ”Hamdolsun gündeme gelmedi” F-35 konusu badem oldu. PKK desteği ne oldu? S-400’ler çöp…”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “24 Nisan Ermeni soykırımı konusu gündeme geldi mi? “Hamdolsun gelmedi” diyorsunuz. Tamam da konuyu Biden gündeme getirmeyecek, siz Ermeni soykırımı nereden çıktı diyecektiniz. Eyy Biden! Eyy Biden çocukları! Soykırım yoktur demenizi, Allah için bekledik. Ne diyelim hayırlısı.”

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan: “ABD Başkanı Biden, 24 Nisan’da Türk tarihine kara çalarak ecdadımıza “soykırım” yaftasında bulunmuştu. Hamdolsun bugünkü yüz yüze görüşmede bu iftirayı yüzümüze karşı söyleyemedi, Dünya lideri karşısında konuyu açmaya dahi cesaret edemedi. Hamdolsun…!”

Biden ile görüşmeden önce “24 Nisan Soykırım ifadesi bizi üzmüştür mutlaka gündeme getireceğim” diyen Erdoğan, Biden ile görüştükten sonra gülerek “hamdolsun bu konu gündeme gelmedi” dedi. Takdir milletimizin… pic.twitter.com/6xOsD0RD2c — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 14, 2021

ERDOĞAN ‘BUNU HATIRLATMADAN GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan hareket etmeden önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular vs. içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp neler yapacağız konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş.

* 24 Nisan bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabi ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi mânâda üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Türkiye rastgele bir ülke değil.

* Türkiye Amerika’yla NATO’da müttefik bir ülke. İki müttefiğin kalkıp da bu konuda NATO’ya uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içine girmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir.,

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