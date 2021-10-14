Erdoğan’a ÖTV’de yeni yetki! Meclis’ten geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ÖTV’de yeni yetki verildi. Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre Erdoğan, “tütün ürünlerinin” ve ” araçların” özel tüketim vergileri (ÖTV) ile oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırabilecek.

Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM’de görüşülerek kabul edildi.

Teklifin kabul edilen 56. Maddesi ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni bir yetki daha verildi. Kabul edilen düzenlemeye göre Erdoğan; “tütün ürünlerinin” ve ” araçların” özel tüketim vergileri (ÖTV) ile oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırabilecek.

3 KATINA KADAR ARTTIRABİLECEK

Kabul edilen 56. maddede, “6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan ‘bir katına’ ibareleri ‘üç katına’ şeklinde ve (c) bendinde yer alan ‘malların’ ibaresi ‘mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü’ şeklinde değiştirilmiştir.” ifadeleri yer alıyor.

CHP’Lİ ÖZKOÇ’TAN AÇIKLAMA

Erdoğan’a verilen yeni yetkiyi sosyal medya hesabından duyuran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şu ifadeleri kullandı;

“Az önce TBMM’de Millet İttifakı’nın muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanına; ‘tütün ürünlerinin’ ve ‘araçların’ özel tüketim vergileri ile oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını ‘üç katına’ kadar artırma yetkisi verildi.”

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