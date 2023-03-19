Erdoğan’a söyledikleri gündem olmuştu, milletvekilliği için başvurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Mayıs ayındaki 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nı pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapmış, toplantıya Çorum’dan katılan AKP’liler arasında bulunan Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in sözleri damga vurmuştu.

“ALLAH ÇOCUKLARIMIN ÖMRÜNDEN ALSIN SİZE VERSİN”

Kentin sorunları ve corona virüsü tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda Kadın Kolları Başkanı Demir, “Hani bir bayanın sözü vardı. Rabbim ömrümüzden alsın ömrünüze versin diye. Bazen ben, kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen vazgeçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Haşa. Allah onları en güzel şekilde yetiştirmeyi nasip etsin” diyerek karşılık verdi.

“ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI”

Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa eden Meryem Demir, Çorum İl Başanlığı’nda toplantı düzenledi. AKP’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile partililerin katıldığı toplantıda Demir, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.