Erdoğan’dan 15 Temmuz çağrısı

İstanbul’da düzenlenecek olan 15 Temmuz programıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yarın Fatih Saraçhane’de anma programı düzenlenecek.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
“Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum.”