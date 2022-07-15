Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Gereken tedbirleri aldık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yılı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

– Türkiye aşkına çarpan yüreklerle 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları dolduran, tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara gövdelerini siper eden bu milletin evlatlarının asaletini anlatmaya kelimeler yetmez.

– Hiç şüphesiz bizim için 15 Temmuz’un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. Cumhuriyetimizi bir asır önce verdiğimiz Milli Mücadele’yle kurmuştuk. Demokrasimizi 1950’de milletin sandıktan çıkan iradesiyle hayata geçirmiştik. 2002’den itibaren de Türkiye’yi her alanda tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesi ile buluşturmuştuk.

DİZ ÇÖKTÜRÜLEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİK

– Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye’nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik.

– Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakırken dostlarımızın yüreklerini ferahlattık, umutlarını güçlendirdik. Türkiye’nin bir daha benzer tehditlerle karşılaşmaması için her alanda gereken tedbirleri aldık. 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ederek, bu büyük direniş destanının tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık.

15 TEMMUZ ÖNCESİ, 15 TEMMUZ SONRASI

– Bu tür hadiseler, milletlerin tarihinde yeni bir atılımın, yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işaretleri olarak yerini alır. Hamdolsun biz de 15 Temmuz’u işte böyle bir nirengi noktası haline dönüştürmeyi başardık. Artık Türkiye tarihi demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir.

MEYDAN OKUYARAK AŞTIK

– Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla aştık. Sadece FETÖ’cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileri atılarak verdik.

– Sınırlarımıza yığılan terör örgütlerini DEAŞ’ından PKK/YPG’sine kadar darmadağın ederek, tehditleri kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini, saldırılarını, kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımızın ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik

ENFLASYON TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR

– Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntıları da yaşadık; ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz. Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terör örgütleriyle hizaya getirilemeyen Türkiye’nin ekonomi ile teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.

TÜRBÜLANSTAN ÇIKACAĞIZ

– Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz.

– Böylece, 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Ancak bu şekilde kendimizi şehitlerimizin emanetlerine hakkıyla sahip çıkmış, gazilerimize layık olmuş, milletimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş hissedebiliriz.

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